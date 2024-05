ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος έπληξε μικρή πόλη στην Αϊόβα - Νεκροί, τραυματίες και μεγάλες καταστροφές - ΒΙΝΤΕΟ

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης», είπε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, στη διάρκεια βραδινής συνέντευξης Τύπου στο Γκρίνφιλντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί απ' αυτό τον ανεμοστρόβιλο».

Ο Ντίνκλα δεν ανακοίνωσε απολογισμό των νεκρών και δήλωσε ότι αριθμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι πριν από σήμερα.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι στο Γκρίνφιλντ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, τραυματίσθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο, δήλωσε ο Ντίνκλα. Επειδή το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από την καταιγίδα, οι άνθρωποι αυτοί χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις.

Η κυβερνήτης της Αϊόβα Κιμ Ρέινολντς δήλωσε ότι θα επισκεφθεί το Γκρίνφιλντ σήμερα το πρωί.

BREAKING: At least a dozen tornadoes have been reported in Iowa, with nearly eight surrounding states under tornado watches. More severe weather is expected in the Midwest throughout the night. pic.twitter.com/AGdB0pMLnP