ΗΠΑ: Aνεμοστρόβιλος «πέταξε» οικογενειακή φωτογραφία 200 και πλέον χιλιόμετρα μακριά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το στιγμιότυπο, που εικονίζει μια λευκή γυναίκα που φοράει φουστάνι με ρίγες κι έχει ένα μικρό αγόρι στην αγκαλιά, έχει οπισθογραφημένη τη σημείωση «Γκέρτι Σουότσελ + Τζ. Ντ. Σουότσελ, 1942».

Η κυρία Πόστεν είχε την ιδέα να αναρτήσει τη φωτογραφία στους λογαριασμούς της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, με την ελπίδα πως έτσι θα βρει τους ιδιοκτήτες της.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o