ΗΠΑ: Aνθρωποκυνηγητό για serial killer - Ο δολοφόνος «μοιάζει να βρίσκεται σε αποστολή» λέει η Αστυνομία - ΒΙΝΤΕΟ

Οι δολοφονίες, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, διαπράχθηκαν από τη 10η Απριλίου ως την 27η Σεπτεμβρίου. Έξι θύματα υπέκυψαν. Το έβδομο, γυναίκα, επέζησε.

«Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κίνητρο» του δράστη, δήλωσε ο κ. Μακφάντεν, προσθέτοντας ωστόσο πως ο δολοφόνος μοιάζει να «βρίσκεται σε αποστολή».

JUST IN: Stockton PD releases video of person of interest in the series of killings. PD says ‘possible serial killer' connected to 6 deaths. 5 in Stockton. 1 was in Oakland on Apr. 10th, 2021. Chief says to notice the person’s stride and posture. pic.twitter.com/VPWvaO46QN