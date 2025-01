«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη»: Επεισοδιακή η τελευταία συνέντευξη Τύπου του Μπλίνκεν

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Γιατί συνεχίσατε να στέλνετε βόμβες (σ.σ. στο Ισραήλ) όταν είχαμε τη συμφωνία τον Μάιο;», φώναξε ο Μαξ Μπλούμενθαλ – ιδρυτής του ιστότοπου «The Grayzone» που έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αρκετά θέματα – προτού υποχρεωθεί κι εκείνος να εγκαταλείψει την αίθουσα.

