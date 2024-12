ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 26χρονο που συνελήφθη για τον φόνο του CEO της United Healthcare - Πώς τον έπιασαν

Ο 26χρονος συνελήφθη χθες στην Πενσιλβάνια, στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία καταμεσής του δρόμου, την περασμένη Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, του προέδρου ενός αμερικανικού κολοσσού ασφάλισης υγείας, ανακοίνωσαν η αστυνομία και ο δήμος της Νέας Υόρκης.

"Μέλη της αστυνομίας της Αλτούνα", 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης, "συνέλαβαν τον Λουίτζι Μαντζιόνι, έναν 26χρονο άνδρα, για κατοχή πυροβόλων όπλων. Επί του παρόντος, εκτιμάμε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούμε για τη στοχευμένη και ειδεχθή δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare", δήλωσε η Τζέσικα Τις, η διευθύντρια της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας δίπλα της τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς.

26-year-old Luigi Mangione, the suspect in UnitedHealthcare CEO Brian Thompson's murder, arrived at the Blair County Court House in Hollidaysburg, Pennsylvania for a preliminary arraignment after being caught at a McDonald's. https://t.co/MeFOHBiIoj pic.twitter.com/PetxvQ6V3z

O Μαντζιόνι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μέριλαντ, φοίτησε σε κολέγιο της Πενσυλβάνιας, είχε δεσμούς με το Σαν Φρανσίσκο και τελευταία ζούσε στη Χονολουλού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο άνδρας αυτός ανακρινόταν από την τοπική αστυνομία, καθώς βρέθηκε στην κατοχή ο ίδιος τύπος όπλου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare.

A photo released by the Pennsylvania Department of Corrections shows Luigi Mangione after he was arrested on firearms and other charges in Pennsylvania. Mangione has been identified as a person of interest in last week's deadly shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson,… pic.twitter.com/yz6feqShsS

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που βασίστηκε σε καλά πληροφορημένες πηγές, ο άνδρας τον οποίο εντόπισε ένας αυτόπτης μάρτυρας σε ένα κατάστημα McDonald's στην Αλτούνα, παρουσίασε ψεύτικη ταυτότητα, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος για να κάνει την κράτησή του σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης τη νύχτα πριν από το έγκλημα.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αστυνομίας, τον Τζόζεφ Κένι, ο άνδρας έφερε πάνω του ένα έγγραφο που άφηνε να εννοηθεί ότι "αισθάνεται εχθρότητα προς τις αμερικανικές εταιρίες".

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο δολοφόνος πλησίασε τον 50χρονο Τόμσον, και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ καταμεσής του δρόμου, μπροστά σε περαστικούς, έξω από ξενοδοχείο του Μανχάταν, μια σκηνή που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, την οποία πλέον έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι.

Η αστυνομία εξέτασε την εκδοχή ο δράστης να χρησιμοποίησε ένα μακρύκαννο όπλο - που συνήθως χρησιμοποιείται για την ευθανασία ζώων - εξοπλισμένο με σιγαστήρα για να διαπράξει τη δολοφονία.

Ο Τόμσον επρόκειτο να συμμετάσχει σε διάσκεψη επενδυτών στην επιχειρηματική συνοικία Μιντάουν.

26-year-old Luigi Mangione has been identified as the person of interest being questioned in connection to the murder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.

In a press conference, NYPD Commissioner Jessica Tisch says Mangione was recognized by a McDonald's employee in… pic.twitter.com/IKfjltDOa2