ΗΠΑ: Aπειλές για πλημμύρες από την καταιγίδα Ντέμπι που προσεγγίζει την Τζόρτζια - Τουλάχιστον 6 νεκροί

Άνεμοι ταχύτητας 72 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την τροπική καταιγίδα καθώς κινείτο νότια της πόλης Σαβάνα, στην Τζόρτζια, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Έως την Κυριακή, ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τμήματα στις μεσοατλαντικές πολιτείες, προβλέπει το Κέντρο.

Η Ντέμπι έφθασε ως κυκλώνας Κατηγορίας 1 στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ στον Κόλπο της Φλόριντας χθες το πρωί, όπου το ύψος της βροχής έφθασε τα 40 εκατοστά σε τμήματα της κεντρικής Φλόριντας, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ. Η καταιγίδα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, πέντε θανάτους στη Φλόριντα και έναν κοντά στη Βαλντόστα, στην Τζόρτζια.

A piece of dock and a bent power pole at the Steinhatchee River mouth show the aftermath of Hurricane #Debby. It passed Sarasota last night, bringing a tornado to Gulf Gate. My street is flooded, with water reaching car tires. People are still attempting to drive through. pic.twitter.com/x01w6DYrDa