ΗΠΑ: Απελευθερώθηκε και το τέταρτο μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που έγειρε στο πλάι

Το τελευταίο μέλος του πληρώματος βγήκε από τη οπή που διανοίχθηκε γύρω στις 18:00 χθες Δευτέρα [ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· 01:00 της Τρίτης ώρα Ελλάδας]. Ο άνδρας ήταν σε θέση, παρά τη δοκιμασία, να σταθεί όρθιος πάνω στο κύτος καθώς μέλη των σωστικών συνεργείων του προσέφεραν βοήθεια, όπως καταγράφηκε σε βίντεο της αμερικανικής ακτοφυλακής που αναρτήθηκε στη ροή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

A MH-65 Dolphin helicopter aircrew from @USCG Air Station Savannah hoists crew members from the overturned freighter Golden Ray in St. Simons Sound near Brunswick, Ga., yesterday. U.S. Coast Guard crews saved 20 people and are working to extract those remaining on the ship. pic.twitter.com/rDppiFEypR