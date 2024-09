ΗΠΑ: Απεργία 10.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων σε πολλές πόλεις της χώρας με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων στην απεργία καταγράφηκε σε ξενοδοχεία στη Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και τη Χονολουλού, συνολικά σε οκτώ πόλεις, σύμφωνα με το Unite Here, ενώ ξενοδοχοϋπαλλήλοι σε τέσσερις άλλες πόλεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι απεργίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο έως τρεις ημέρες, τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.

BREAKING!??

San Francisco hotel workers are ON STRIKE!

We want FAIR wages. We want job SECURITY. We demand RESPECT for all hotel workers. ??? pic.twitter.com/HfZ1IiK0Gd