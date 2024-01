ΗΠΑ: Αποζημίωση 1,75 εκατ. δολάρια σε άνδρα που πέρασε άδικα 35 χρόνια στη φυλακή

Οι άνθρωποι που αθωώνονται με βάση νέα στοιχεία δικαιούνται 50.000 δολάρια για κάθε χρόνο που πέρασαν σε φυλακή του Μίσιγκαν. Αν και η εισαγγελία μερικές φορές διαφωνεί με την καταβολή, με βάση τα αυστηρά κριτήρια του νόμου, γρήγορα συμφώνησε να καταβάλει την αποζημίωση.

Ο 65χρονος δήλωσε στο Associated Press ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει κάποια χρήματα για να αγοράσει σπίτι καθώς και ένα όχημα για μια αδελφή του. Όπως τόνισε ο δικηγόρος του, «τίποτα δεν μπορεί να επανορθώσει 35 χρόνια σε φυλακή κάτι που δεν έκανε».

