ΗΠΑ: Αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αϊόβα - Νεκρός ο δράστης - Live εικόνα

«Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους» διαβεβαίωσε ο σερίφης Άνταμ Ινφάντε. Ο δράστης έχει αναγνωριστεί αλλά ο σερίφης δεν θέλησε να δώσει άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για την κατάσταση της υγείας του ή για το αν έχει συλληφθεί. Απέφυγε επίσης να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC News, ο δράστης είναι νεκρός. Το NBC μετέδωσε ότι ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε.

Ο Ινφάντε είπε ότι η αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία του ενόπλου στο Λύκειο της πόλης Πέρι γύρω στις 7.37 το πρωί, τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί έφτασαν «μέσα σε επτά λεπτά» στο σχολικό συγκρότημα και «εντόπισαν πολλά θύματα. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι ακριβώς τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

«Ευτυχώς, υπήρχαν ελάχιστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο» επειδή ήταν ακόμη πολύ πρωί και τα μαθήματα δεν είχαν αρχίσει, εξήγησε ο σερίφης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα οι μαθητές επέστρεφαν στο σχολείο μετά τις χειμερινές διακοπές.

Ο Ρεπουμπλικάνος Βιβέκ Ραμασουάμι, που διεκδικεί το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια προεκλογική συγκέντρωση στο Πέρι αλλά την ακύρωσε μετά το περιστατικό. Ο Ραμασουάμι, ένας επιχειρηματίας και ιδρυτής μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας, είπε ότι αντί για προεκλογική εκστρατεία θα οργανώσει μια συγκέντρωση προσευχής για τα θύματα.

Η Αϊόβα είναι η πρώτη Πολιτεία όπου θα οργανωθούν προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, σε 11 ημέρες.

«Προσευχόμαστε για την κοινότητα του Πέρι σήμερα το πρωί», έγραψε ο Ραμασουάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50