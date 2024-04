ΗΠΑ: Αστυνομικοί σκότωσαν παιδόφιλο - Θα συναντούσε 2 ανήλικα κορίτσια σε ξενοδοχείο - Βίντεο

Αμέσως τράβηξε όπλο πριν τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί και ένας από αυτούς προσπάθησε να του το πάρει από τα χέρια.

Το όπλο εκπυρσοκρότησε μία φορά στον αέρα, με την σφαίρα να περνά ξυστά από τα πόδια ενός αστυνομικού, πριν ένας συνάδελφός του πυροβολήσει τον παιδόφιλο δύο φορές, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια τρεις αστυνομικοί τον πυροβόλησαν πάνω από 12 φορές και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Moment cops shoot dead 67-year-old pedophile in sting operation after he showed up to a hotel to meet two girls aged 7 and 11 https://t.co/0MJS7vrw1Spic.twitter.com/CxSQhnVe29