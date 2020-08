ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε πισώπλατα 29χρονο Αφροαμερικανό - Διαδηλώσεις και φωτιές στην Ουισκόνσιν - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δεν δίνεται καμία εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα. Για το επεισόδιο θα διενεργηθεί έρευνα από το πολιτειακό υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά την ανακοίνωση.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και επικαλούνται μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εικονίζει τον άνδρα καθώς βαδίζει προς το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενος από δύο αστυνομικούς. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον πιάνει από τη φανέλα που φοράει και τον πυροβολεί στην πλάτη επανειλημμένα – ακούγονται τουλάχιστον επτά εκπυρσοκροτήσεις – αφού ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatterpic.twitter.com/I1reDEp4nw