ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε στη διάρκεια της εφόδου στο Columbia

Εντάσεις, συλλήψεις, χημικά εναντίον φοιτητών, συμπλοκές μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, ήταν το σκηνικό. Όμως δεν ήταν μόνο αυτά, αφού όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ώρες, ένας αστυνομικός από το τμήμα της Νέας Υόρκης πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια την Τρίτη. Όπως ανέφερε το CBS News, επικαλούμενο το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, δεν τραυματίστηκε κανείς.

BREAKING @CBSNewYork has learned Columbia University has given NYPD authority to enter campus @CBSNewYorkpic.twitter.com/px26P6caIb