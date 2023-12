ΗΠΑ: Αθωώθηκε μετά από 48 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε

Ο 71χρονος σήμερα Σίμονς αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από 48 χρόνια, έναν μήνα και 18 ημέρες στη φυλακή και την Τετάρτη κρίθηκε αθώος από δικαστήριο στην Οκλαχόμα, που ακύρωσε την καταδίκη του.

Πλέον είναι ο άνθρωπος που πέρασε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη φυλακή προτού αθωωθεί στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο αθωώσεων.

«Αυτή είναι μια μέρα που περιμέναμε πολύ, πάρα πολύ καιρό. Αποδόθηκε δικαιοσύνη σήμερα - επιτέλους», δήλωσε ο «καθαρός» πλέον Σίμονς μιλώντας στους δημοσιογράφους. Τώρα θα λάβει από το κράτος 175.000 δολάρια ως αποζημίωση. «Ό,τι έγινε έγινε, αλλά πρέπει να υπάρξει λογοδοσία» είπε ο 71χρονος.

Oklahoma judge rules Glynn Simmons, man who wrongfully spent nearly 50 years in prison for murder, is innocent https://t.co/en072NIFJg

Διαγνώστηκε με καρκίνο και ζει από δωρεές

Μετά την αποφυλάκισή του τον Ιούνιο, ο Σίμονς διαγνώστηκε με καρκίνο του ήπατος και υποβάλλεται σε θεραπεία.

Ο 71χρονος ζει από τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα GoFundMe, που άνοιξε ειδικά για αυτό τον σκοπό, να τον βοηθήσει να επανενταχθεί στην κοινωνία και να επιβιώνει αξιοπρεπώς καθώς δεν έχει άλλους πόρους.

«Είμαι 71 χρονών. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τον χρόνο που απομένει για να βοηθήσω άλλους που είναι ακόμα "κολλημένοι" εκεί που ήμουν. Πρέπει να διορθώσουμε αυτό το σύστημα, ώστε αυτό που συνέβη σε μένα να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν άλλο, ποτέ ξανά», έγραψε στο Facebook του GoFundMe.

Προς το παρόν, από δωρεές έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 37.000 δολάρια, με στόχο τα 50.000 δολάρια.

Judge Amy Palumbo just issued a finding of actual innocence for Glynn Simmons. It is so ordered, “…this offense was not committed by Mr. Simmons.” pic.twitter.com/lV8YoFgywB