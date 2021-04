Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε 2 αστυνομικούς - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ο οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Στην περιοχή του Καπιτωλίου είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μετά την πολύνεκρη επίθεση, στις 6 Ιανουαρίου, από διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, αφαιρέθηκαν ορισμένα προστατευτικά φράγματα και η περίμετρος ασφαλείας περιορίστηκε γύρω από την έδρα του Κογκρέσου.

Η αστυνομία επενέβη «αφού ενημερώθηκε ότι κάποιος παρέσυρε με αυτοκίνητο δύο πράκτορες», διευκρινίζεται στην ανάρτηση στο Twitter.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε ένα φυλάκιο ασφαλείας, στην πλευρά όπου βρίσκεται η Γερουσία.

Αυτήν την εβδομάδα, βουλευτές και γερουσιαστές είναι σε διακοπές, όμως ορισμένα μέλη των επιτελείων τους, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο. Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν μέσα στο Καπιτώλιο βιντεοσκόπησε ένα ελικόπτερο το οποίο πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από το κτίριο, μετά το συμβάν.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εξάλλου ότι τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου ακούστηκαν πυρά, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν τραυματίστηκε κανείς.

???? — CAPITAL UPDATE: At two people injured following a shooting. Large police presence and two stretchers was seen being brought out. US capital on lockdown. Other reports claim a car rammed the barriers.

