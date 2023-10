ΗΠΑ: Βίντεο-ντοκουμέντο από την υπόθεση θανάτου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου

Ο 53χρονος ακούγεται να διαφωνεί με την αιτία της σύλληψης και τελικά διαπληκτίζεται με τον αστυνομικό, με τον οποίο αρχίζουν να παλεύουν. Κάποια στιγμή ο αστυνομικός τον ακινητοποιεί με τέιζερ. Στη συνέχεια τον χτυπά με το γκλομπ και, τέλος, τον πυροβολεί εξεπαφής. Στη συνέχεια ο αστυνομικός αρχίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Κιουρ ενώ και άλλοι συνάδελφοί του σπεύδουν να βοηθήσουν κάνοντας πιέσεις στο στήθος του Αφροαμερικανού.

JUST IN: The Camden County Sheriff's Office in GA has released the Oct. 16 dashcam footage of the police shooting of Leonard Cure. In the video you can see Cure resist arrest multiple times and choke the deputy.

Do you believe the officer was justified? pic.twitter.com/kAVGYviKdi