ΗΠΑ: Boeing 737 της United Airlines βγήκε εκτός διαδρόμου στο Χιούστον - Σώοι οι επιβάτες - Βίντεο

Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό, ανέφερε η FAA σε σύντομη ανακοίνωσή της, στην οποία δεν αναφέρονται τραυματισμοί.

WATCH: United Airlines Boeing 737 Max 8 suffers gear failure upon landing at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas

pic.twitter.com/MoIOBsGoDv