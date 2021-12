ΗΠΑ-CDC: Nα αποφεύγονται οι κρουαζιέρες ακόμη και για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

«Ακόμη και οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες μπορεί να διατρέξουν τον κίνδυνο να προσβληθούν και να μεταδώσουν παραλλαγές της Covid-19», ανέφερε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Καθώς πολλά κρουαζιερόπλοια ήδη ταξιδεύουν, τα CDC συνέστησαν στους επιβάτες να υποβληθούν σε εξετάσεις τρεις έως πέντε ημέρες πριν λήξει το ταξίδι τους και να παρακολουθούν επί 14 ημέρες μετά μήπως εμφανίσουν συμπτώματα της Covid-19.

Τα CDC έχουν ερευνήσει ήδη κρούσματα της Covid-19 σε περισσότερα από 85 πλοία.

U.S. CDC recommends against cruise travel as COVID-19 cases resurge https://t.co/0RFmTGop9gpic.twitter.com/3Ds5T095ou