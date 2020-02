ΗΠΑ: Δεν πέρασε το σχέδιο νόμου για απαγόρευση εμπορίου τουφεκιών στην Βιρτζίνια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Τον περασμένο μήνα, πάνω από 10.000 άνθρωποι πήραν μέρος σε διαδήλωση υπέρ του δικαιώματος της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας στην πολιτειακή πρωτεύουσα, την πόλη Ρίτσμοντ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της κινητοποίησης.

The governor of Virginia declared a state of emergency after far-right militias threatened to ‘storm the Capitol’ in response to the advancement of several gun safety bills pic.twitter.com/KTTw4nSwie#FBR