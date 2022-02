ΗΠΑ: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο νεαρού Αφροαμερικανού σε έφοδο της αστυνομίας - BINTEO

Την επομένη του θανάτου του νεαρού, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την κάμερα που φορούσε μέλος της ομάδας των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σε αυτό, ο Λοκ εικονίζεται με πιστόλι στο χέρι, καθώς στριφογυρίζει κάτω από κουβέρτα, ξαπλωμένος στον καναπέ του, ανάστατος από τις φωνές των αστυνομικών, στιγμές πριν χτυπηθεί από τις σφαίρες του προπορευόμενου μέλους της SWAT.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως οι άνδρες της εκτελούσαν ένταλμα ερεύνης από τα λεγόμενα «no-knock», του είδους που επιτρέπει στις δυνάμεις επιβολής της τάξης να παραβιάζουν πόρτες ιδιωτικών χώρων χωρίς προηγουμένως να προειδοποιούν ή να ανακοινώνουν την παρουσία τους.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση στη γειτονική πόλη Σεντ Πολ, στην οποία ωστόσο δεν ήταν αναμεμιγμένος ο Αμίρ Λοκ. Η αστυνομία της Μινεάπολης παραδέχεται πως δεν είναι ξεκάθαρο το πώς συνδεόταν με την έρευνα.

Την Πέμπτη, η μεταβατική αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, η Αμίλια Χάφμαν, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο εισαγγελέας της κομητείας μελετά το βίντεο της εφόδου.

Ακτιβιστές που πήραν μέρος στη διαδήλωση χθες τόνισαν πως ο Αμίρ Λοκ είχε δικαίωμα οπλοκατοχής, βρισκόταν μέσα στο σπίτι του και δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να ρίξει το όπλο τις χαοτικές στιγμές που οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα απροειδοποίητα.

Κάπου πεντακόσιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παρά το ότι οι θερμοκρασίες στη Μινεάπολη ήταν χθες κάτω από το μηδέν. Αξίωσαν να απαγορευθούν τα εντάλματα «no-knock», να αποπεμφθούν και να συλληφθούν οι αστυνομικοί που εκτέλεσαν την έφοδο και τις παραιτήσεις του δημάρχου και της αρχηγού της αστυνομίας.

Ο ένας μετά τον άλλο, οι ομιλητές κατήγγειλαν εν μέσω συνθημάτων για φυλετική δικαιοσύνη τη βία εναντίον των Αφροαμερικανών που, σύμφωνα με τους οργανωτές, πέφτουν με δυσανάλογο τρόπο θύματα των σκληρών, συχνά ρατσιστικών τακτικών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το πλήθος πάντως παρέμεινε ειρηνικό καθ’ όλη την κινητοποίηση, ενώ η αστυνομία προτίμησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, παρακολουθώντας από κάποια απόσταση τους διαδηλωτές.

Την Παρασκευή ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι αντέδρασε στον θάνατο του Αμίρ Λοκ διατάσσοντας να επιβληθεί μορατόριο στα εντάλματα ερεύνης «no-knock», τονίζοντας πως πήρε την απόφαση αυτή για να «εγγυηθεί την ασφάλεια τόσο των πολιτών, όσο και των αστυνομικών» ωσότου καταρτιστεί «νέα πολιτική».

In Minneapolis a thousand demonstrators are out demanding justice for Amir Locke, a black man shot and killed by police executing a ‘no knock’ search warrant. pic.twitter.com/LZbvO9cWYP