ΗΠΑ: Δημοσιογράφος καταγγέλλει τον Πομπέο για εξύβριση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η απομάκρυνση της Γιοβάνοβιτς ήταν ένα καθοριστικό γεγονός στις ενέργειες που οδήγησαν στην παραπομπή σε δίκη του Τραμπ από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρώην πρέσβειρα ήταν εκ των βασικών μαρτύρων στην έρευνα που διενήργησαν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή σε βάρος του Τραμπ.

«Στη συνέχεια, ο Πομπέο ξεκίνησε να φωνάζει δυσαρεστημένος για τις ερωτήσεις που δεχόταν για την Ουκρανία. Εκστόμισε επανειλημμένα βρισιές σύμφωνα με την Κέλι», ανέφερε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

«Ρώτησε ‘νομίζετε ότι οι Αμερικανοί νοιάζονται για την Ουκρανία;' Εκστόμισε την λέξη Γαμ... στη φράση του αυτή και πολλές ακόμη», είπε η δημοσιογράφος.

Amazing clip. Pompeo: zip.

Brava, @NPRKelly and Morning Edition. I don't get to say that very often these days, but it is justified here. pic.twitter.com/3iEHEPjCef