ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: Μειώνεται η εμπιστοσύνη των Δημοκρατικών στον Μπάιντεν -Αμφισβητούν τις ηγετικές του ικανότητες στην οικονομία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

Ωστόσο, αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών αποδοκιμάζουν τις ηγετικές ικανότητες του Μπάιντεν στην οικονομία, τη βία που συνδέεται με την οπλοκατοχή και τη φορολόγηση, με τη μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπάιντεν, ειδικά από αυτούς που είναι κάτω των 40 ετών, μη λευκούς Δημοκρατικούς ή αυτούς που δεν έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.

Η οικονομία έχει αντικαταστήσει την υγεία και την ασθένεια ως βασική ανησυχία, με σχεδόν το ένα τέταρτο των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να τη χαρακτηρίζουν το σημαντικότερο πρόβλημα. Η πλειονότητα των Αμερικανών ανησυχούν για την αύξηση του κόστους διαβίωσης και η κοινή γνώμη είναι διχασμένη για το πόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθήσει η κυβέρνηση για να βελτιώσει τα πράγματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το 48% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τη διαχείριση της οικονομίας από τον Μπάιντεν, ποσοστό που έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες από την αντίστοιχη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Απρίλιο. Ο αριθμός των Αμερικανών που αποδοκίμασαν τις οικονομικές επιδόσεις του Μπάιντεν αυξήθηκε κατά 4 μονάδες στο 43%.

Ο δημοσκόπος των Δημοκρατικών Ραϊαν Πουτζιάλις δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι ακόμα νιώθουν σαν να απέχουν από την ομαλότητα. «Υπάρχει τεράστια ανυπομονησία» με την οικονομία, δήλωσε ο Πουτζιάλις. «Όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους. Πολλοί έχασαν τις δουλειές τους ή τους αγαπημένους τους».

Μόλις το 35% της χώρας πιστεύει ότι η αμερικανική οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και το 44% των συμμετεχόντων λένε ότι «ανησυχούν πολύ» που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Μεταξύ των Δημοκρατικών, το 78% είπαν ότι εγκρίνουν την οικονομική ατζέντα του Μπάιντεν, ποσοστό μειωμένο κατά 7 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό των Δημοκρατικών που αποδοκίμασαν το οικονομικό του πλάνο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες στο 15%.

Παρά την αναμενόμενη ανάπτυξη κατά 7% φέτος στην οικονομία, τα κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης μετά την πανδημία καταγράφει υστέρηση μεταξύ φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων και μεταξύ αυτών που δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

Η πρόκληση για τον Μπάιντεν θα είναι να βρει βιώσιμες λύσεις διατηρώντας συσπειρωμένο το κόμμα του, συμπεριλαμβανομένων πολλών Δημοκρατικών που αρχικά υποστήριζαν πιο φιλελεύθερους υποψηφίους όπως ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς καθώς και φυλετικών μειονοτήτων και ανθρώπων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που ενέκριναν τη στάση του Μπάιντεν απέναντι στη βία που συνδέεται με την οπλοκατοχή μειώθηκε κατά 8 μονάδες συνολικά και κατά 11 μονάδες μεταξύ των Δημοκρατικών από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Η μείωση της στήριξης για τον Μπάιντεν συμπίπτει με τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να περάσουν σημαντικά κομμάτια της ατζέντας τους στο Κογκρέσο.

Ο Μπάιντεν είναι επίσης αντιμέτωπος με αυξανόμενη ανυπομονησία από ακτιβιστές κατά της οπλοκατοχής που θέλουν ο πρόεδρος να τηρήσει τη προεκλογική του δέσμευση να καταπολεμήσει την «επιδημία» της βίας που συνδέεται με τη χρήση όπλων.

Η Ιλέιν Κάμαρκ, ανώτερο στέλεχος στο Brookings Institution, είπε ότι πολλοί Αμερικανοί συνεχίζουν να παραμένουν επικεντρωμένοι στο θέμα του κορονοϊού, έναν τομέα στον οποίο ο Μπάιντεν παραμένει ισχυρός. Όσο υποχωρεί η πανδημία, η οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει και αυτό θα είναι νίκη για τον Μπάιντεν, δήλωσε.

«Αυτή τη στιγμή, η δυναμική είναι ως εξής: διαχειρίζεσαι τον ιό και διαχειρίζεσαι την οικονομία», δήλωσε η ίδια.

Support for Biden erodes among Democrats as U.S. looks past pandemic https://t.co/7zUJz5nCPipic.twitter.com/6M5AMCFff7