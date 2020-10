ΗΠΑ-δημοσκόπηση: Σε πτώση το ποσοστό αποδοχής του τρόπου που αντιμετωπίζει ο Τραμπ την πανδημία του κορωνοϊού - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η διαφορά αυτή 22 μονάδων είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη κυλιόμενη δημοσκόπηση από τη 2α Μαρτίου. Το ποσοστό αποδοχής των χειρισμών του Τραμπ πέφτει σταθερά τις τελευταίες 10 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ασθένεια του αρχηγού του κράτους και η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία.

Η διαφορά ανάμεσα στις αρνητικές και τις θετικές γνώμες ήταν 11 μονάδες σε δημοσκόπηση των Ipsos/Ρόιτερς που είχε διενεργηθεί από την 30ή Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν είναι τόσο σοβαρή και ότι ο ιός «θα χαθεί» από μόνος του, ενώ έχει χλευάσει τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν επειδή φοράει μάσκα• την ίδια ώρα οι θάνατοι στις ΗΠΑ εξαιτίας της COVID-19 έχουν πλέον ξεπεράσει τους 212.000 και δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν χάσει τις δουλειές τους.

