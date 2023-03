ΗΠΑ: «Διπλή καταιγίδα» πλήττει τις δύο ακτές της χώρας

"Διπλή καταιγίδα! Μία σε κάθε ακτή", προειδοποίησε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) κάνοντας λόγο για πιθανές "μεγάλες πλημμύρες στην Καλιφόρνια" και για "τον κίνδυνο, αν όχι την αδυναμία, να ταξιδεύσει κανείς στα βορειοανατολικά λόγω του χιονιού και των παράκτιων πλημμυρών".

Στα βορειοανατολικά, "οι πιο σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται μέχρι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη" με "σφοδρές χιονοπτώσεις" και "ισχυρούς ανέμους", προειδοποίησε η NWS.

"Αν δεν υπάρχει ανάγκη να οδηγήσετε, κάντε μας τη χάρη και μην βγείτε στους δρόμους. Υπάρχουν παντού ηλεκτρικά καλώδια, παντού δέντρα και η κατάσταση θα δυσκολέψει", προειδοποίησε η τοπική αστυνομία στην κομητεία Μπερκσάιρ της Μασαχουσέτης, όπου έπεσαν έως και 71 εκατοστά χιονιού.

