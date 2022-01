ΗΠΑ: Δύο αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Κολοράντο - Βίντεο

«Ερευνάμε» τις υποθέσεις τους, συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Χθες, ο σερίφης της κομητείας του Μπόλντερ Τζο Πέλι δήλωσε πως κανένας θάνατος δεν έχει προς το παρόν αναφερθεί, κάτι που μοιάζει «σαν θαύμα», δεδομένης της σφοδρότητας και ταχύτητας της φωτιάς.

US:“It’s like a Miracle”Colorado receives help from the Sky in the Blink of an eye:The bulk of the fires that came“in the blink of an eye” were extinguished in entire neighborhoods in the US state of Colorado on Friday night, Saturday,after heavy snow fell that quelled the flames pic.twitter.com/Mc1Y4BHN3u