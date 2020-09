ΗΠΑ: Δύο αστυνομικοί τραυματίες σε αντιρατσιστική διαδήλωση στο Λούιβιλ - BINTEO

«Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες. Διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες», διευκρίνισε ο μεταβατικός αρχηγός της αστυνομίας της Λούιβιλ, ο Ρόμπερτ Σρούντερ, διευκρινίζοντας πως η κατάστασή τους είναι σταθερή και ότι δεν απειλείται η ζωή τους.

LATEST: Police said two officers were shot during demonstrations that erupted after a Kentucky grand jury indicted one officer for allegedly endangering the neighbors of Breonna Taylor during the police shooting that resulted in her death.https://t.co/z0Imi84VNhpic.twitter.com/lQMnHdtE60