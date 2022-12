ΗΠΑ: Δύο νεκροί από ανεμοστρόβιλο στη Λουιζιάνα

Οι διασώστες βρήκαν νεκρό το αγοράκι αργά το βράδυ της Τρίτης σε ένα δάσος κοντά στο κατεστραμμένο σπίτι της οικογένειας στο Κίθβολ, ένα χωριό 300 κατοίκων, ανέφερε ο σερίφης του Κάντο Πάρις. Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρή και η μητέρα του, κάτω από συντρίμμια, σε έναν δρόμο πάνω από το σπίτι, είπε ο σερίφης Στιβ Πράτορ. Ένας άνδρας έχει μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο αλλά δεν διευκρινίστηκε η βαρύτητα των τραυμάτων του.

Drone video of the tornado that destroyed several homes near Four Forks, LA. The debris you see flying around the tornado are pieces of those homes. Tornado appeared to be on the ground for around 12 minutes (433-445). I had drone on it whole time. #tornado#lawx@NWSShreveportpic.twitter.com/f8b1v7EE7S