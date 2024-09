ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε λύκειο της Πολιτείας Τζόρτζια

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο, στο γυμνάσιο Απαλάτσι στην πόλη Γουίντερ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

#UPDATE : Suspect in custody.

Local hospitals have received multiple patients with gunshot wounds following a shooting at Apalachee High School.#Shooting#ApalacheeHighSchool#BarrowCounty#Georgiapic.twitter.com/qVbKEeJvOC