ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο του ελβετικού ομίλου Givaudan στο Κεντάκι

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασετο 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών, φίλων και αγαπημένων όσων έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου. «Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας για να προσδιορίσουμε τα αίτια» της έκρηξης, συμπληρώνει.

?????? BREAKING: HUGE explosion rocks #Clifton, #Louisville, #Kentucky

??Blast at #Givaudan food plant leaves people trapped & injured. Nearby cars and windows damaged. ????

Emergency crews on-site and shelter-in-place order issued due to hazardous materials. Cause still unknown. pic.twitter.com/toZifNjHOK