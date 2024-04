ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Φλόριντα

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών ξεκίνησε έπειτα από έναν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας θαμώνας έβγαλε όπλο και κατόπιν πυροβόλησε και σκότωσε έναν φύλακα, ο οποίος του απάντησε. Οι έξι από τους ανθρώπους που δέχθηκαν πυρά ήταν θαμώνες και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING | 2 dead, 9 others injured including a police officer in shooting at CityPlace Doral in Florida#breaking#shooting#doral#florida

pic.twitter.com/b4EDvmv1QW