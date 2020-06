ΗΠΑ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πάνω από 200.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 στις αρχές Οκτωβρίου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Τουλάχιστον 201.129 θανάτους εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός περί τις αρχές του Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — κυρίως λόγω της διαδικασίας επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, που ήδη έχει προχωρήσει σε πολλές πολιτείες — προέβλεψε χθες Δευτέρα το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Η εκτίμηση του IHME είναι αυξημένη κατά 18% από τους 169.890 θανάτους που προέβλεπε μέχρι πρότινος. Το ινστιτούτο προειδοποιεί ότι η Φλόριντα θα είναι ανάμεσα στις πολιτείες που θα υποστούν τα βαρύτερα πλήγματα, καθώς αναμένει ότι θα καταγράψει 18.675 θανάτους (+186% από την 10η Ιουνίου, όταν προέβλεπε 6.559).

University of Washington IHME new forecast:

