ΗΠΑ: Έφιπποι συνοριοφύλακες κυνηγούν με λάσο μετανάστες-Αντιδρούν ΟΗΕ και Δημοκρατικοί

The White House condemned the use of a whip-like cord against Haitian migrants near a riverside camp in Texas. Reuters witnesses saw a U.S. border guard on horseback unfurling a cord resembling a lariat, which he swung near a migrant's face

Τα γεγονότα αυτά σημειώθηκαν ενώ οι μετανάστες πλένονταν στον Ρίο Γκράντε ή προσπαθούσαν να διασχίσουν το ποτάμι για να αγοράσουν τρόφιμα στο Μεξικό και να τα μεταφέρουν πίσω στις οικογένειές τους, στο αμερικανικό έδαφος.

Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτέλεσαν αφορμή για ξέσπασμα του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, ο οποίος κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να βάλει τέλος στις «επαίσχυντες» απελάσεις Αϊτινών μεταναστών, που φτάνουν κατά χιλιάδες το τελευταίο διάστημα στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

«Προτρέπω τον πρόεδρο Μπάιντεν (…) να βάλει αμέσως τέλος σε αυτές τις απελάσεις και στους (υγειονομικούς) κανονισμούς» που είχαν υιοθετηθεί στην αρχή της πανδημίας και επιτρέπουν να στέλνονται αμέσως πίσω στο Μεξικό όσοι φτάνουν στα σύνορα.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την επαίσχυντη και ξενοφοβική πολιτική που προέρχεται από τον (Ντόναλντ) Τραμπ και αγνοεί τους νόμους μας όσον αφορά τους πρόσφυγες», συνέχισε, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Μπάιντεν έχει δεσμευτεί ότι θα ρίξει φως στα γεγονότα, μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που δείχνουν μετανάστες να απωθούνται στα σύνορα. Πολλοί Δημοκρατικοί ένωσαν τη φωνή τους με τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο μεταχείρισης των ανθρώπων αυτών.

«Αυτές οι εικόνες μας φέρνουν αηδία. Πρέπει να σταματήσει αυτό το είδος βίας», συνέχισε ο Σούμερ.

The images of inhumane treatment of Haitian migrants by Border Patrol—including the use of whips—are unacceptable

They are fleeing violence and natural disaster and seeking protection in our country

The Administration must uphold our refugee laws and stop Title 42 deportations