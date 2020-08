ΗΠΑ: Έφτασε στη Λουιζιάνα ο κυκλώνας Λόρα - Έxει ενισχυθεί στην κατηγορία 4 -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Το αμερικανικό αυτό κέντρο, που έχει την έδρα του στην Φλόριντα, αναφέρεται σε μια "καταστροφική καταιγίδα", με "υπερβολικά ισχυρούς ανέμους" και προειδοποιεί για "την πρόκληση αιφνίδιων πλημμυρών σε ορισμένες ζώνες της Λουιζιάνας" κατά το πέρασμα του κυκλώνα.

Δεκαπέντε χρόνια μετά τον Κατρίνα, ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλες καταστροφές στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, ο Λόρα μπορεί να καταταχθεί μεταξύ των 13 πιο ισχυρών τροπικών καταιγίδων που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι κάτοικοι της Λουιζιάνας και του νοτίου τμήματος του Τέξας είχαν αρχίσει ήδη από χθες, Τετάρτη, να προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τον κυκλώνα, ο οποίος αναμένεται ωστόσο να αποδυναμωθεί όταν εισέλθει στη στεριά.

Just before midnight in Sulphur #Louisiana. Starting to rip. #Hurricane#LAURApic.twitter.com/vi9b0hCdXX