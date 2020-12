ΗΠΑ: Έφυγε στα 97 του χρόνια ο Τσακ Γέγκερ, ο πρώτος πιλότος που έσπασε το φράγμα του ήχου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Έζησε «μια απίστευτη ζωή», την «έζησε καλά», ήταν «ο σπουδαιότερος πιλότος της Αμερικής» και «η κληρονομιά του», η «δύναμή του, οι περιπέτειές του και ο πατριωτισμός του» θα μείνουν «για πάντα» στη μνήμη των συμπατριωτών του, σύμφωνα με την ίδια.

Η κυρία Γέγκερ δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του συζύγου της.

Πιλότος καταδιωκτικού P-51 Mustang κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου — με 12 καταρρίψεις ναζιστικών μαχητικών στο Δυτικό Μέτωπο στο ενεργητικό του, τις πέντε σε μόνο μία αερομαχία — ο Γέγκερ έκανε την είσοδό του στα βιβλία της Ιστορίας όταν έσπασε, στα 24 του, το φράγμα της ταχύτητας του ήχου στο πιλοτήριο του Bell X-1.

Για τις ΗΠΑ, αυτό ήταν που άνοιξε την πόρτα «προς το διάστημα», θα δήλωνε ο Γέγκερ το 2007 στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του είχε παραχωρήσει.

Chuck Yeager, the WWII fighter pilot ace and famed test pilot who showed he had the “right stuff” when he became the first person to fly faster than sound, had died at age 97. https://t.co/tGiH8O66VGpic.twitter.com/p8ZlTLxy2C