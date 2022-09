ΗΠΑ: Είκοσι ένα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ τιμούν τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Στη Νέα Υόρκη, το πλήθος που συγκεντρώθηκε κοντά στο επιβλητικό μουσείο-μνημείο του Μανχάταν, τήρησε δύο λεπτών σιγή, τη στιγμή που, πριν από ακριβώς 21 χρόνια, τα δύο αεροπλάνα τα οποία είχαν καταλάβει εξτρεμιστές ισλαμιστές έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Παρούσα στη Νέα Υόρκη, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, άκουσε την ανάγνωση της μακράς λίστας των ονομάτων των θυμάτων. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμμετείχε σε μια άλλη τελετή, στο Πεντάγωνο.

«Η θλίψη σβήνει λίγο με το πέρασμα του χρόνου, όμως η μόνιμη απουσία του πατέρα μου παραμένει πάντα εδώ», είπε ο γιος του Τζον Λέσλι Άλμπερτ, ενός από τα θύματα των επιθέσεων, αφού διάβασε το όνομα του πατέρα του.

Ο συγγενής ενός άλλου θύματος κάλεσε τους πολιτικούς που ήταν παρόντες να γεφυρώσουν τα βαθιά χάσματα της Αμερικής, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να χρειαστούμε μια άλλη τραγωδία για να ενώσουμε το έθνος μας».

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα. Δύο αεροπλάνα στα οποία είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία έπεσαν στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Νέας Υόρκης, άλλο ένα έπεσε στο Πεντάγωνο και ένα τέταρτο, που ίσως είχε ως στόχο το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο, συνετρίβη σε ένα δάσος στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας, αφού οι επιβάτες αντεπιτέθηκαν στους αεροπειρατές.

Από τους επιβαίνοντες στα τέσσερα αεροπλάνα, δεν επέζησε κανείς.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Μπάιντεν συμμετείχε στην τελετή κατάθεσης στεφάνων κοντά στο Πεντάγωνο, όπου σκοτώθηκαν 184 άνθρωποι. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε νωρίτερα στο Twitter, υποσχόμενος ότι θα φροντίσει ώστε «να μείνει ζωντανή η μνήμη των πολύτιμων ζωών που μας έκλεψαν» πριν από 21 χρόνια.

Η Τζιλ Μπάιντεν, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, θα εκπροσωπήσει τον Λευκό Οίκο σε μια άλλη τελετή, λίγο αργότερα, στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας.

Πολλοί ηγέτες θυμήθηκαν επίσης και τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων αυτής της επίθεσης που σημάδεψε όλον τον κόσμο. «Την ώρα που θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου και τις αθώες ζωές που χάθηκαν, θυμόμαστε επίσης και την αλληλεγγύη που επιδεικνύετε προς εμάς, αυτές τις σκοτεινές ώρες», ήταν το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Today we pay tribute to the victims of 9/11. It is one of the most tragic days in the history of ???? & the world. Facing missile attacks daily, ???? knows well what terrorism is and sincerely sympathizes with the ???? people. Terrorism is an evil that has no place in the modern world!