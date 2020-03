ΗΠΑ: Εικοσιένα κρούσματα κορωνοϊού στο κρουαζιερόπλοιο Grand Princess

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Sputnik

Όλοι οι επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου θα εξεταστούν εκεί για τον Covid-19 και οι νοσούντες θα τεθούν σε καραντίνα, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λευκό Οίκο.

Μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, ύποπτα του κορωνοϊού, σε επιβαίνοντες, οι αρχές της Καλιφόρνιας απαγόρευσαν την Πέμπτη την επιστροφή του Grand Princess στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, που είχε ταξιδέψει στη Χαβάη και είχε σε προηγούμενο ταξίδι του μεταφέρει δύο επιβάτες που είχαν προσβληθεί από τον Covid-19.

Once the captain announced the Grand Princess cruise ship may be tainted with #coronavirus, guests like Kathleen Reid were left with little to do but contemplate the prospect of extended isolation at sea, or worse https://t.co/DPg5W5ZXwnpic.twitter.com/16MA0dSBq8