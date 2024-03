ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στην Τζόρτζια, η πρώτη στην πολιτεία από το 2020

Ο Πάι δεν έκανε καμία δήλωση πριν από τον θάνατό του, παρά μόνον προσευχήθηκε για τελευταία φορά, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της Τζόρτζια.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, με εξαίρεση αυτή που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή στις 28 Φεβρουαρίου στο Άινταχο, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, καθώς δεν είχε χορηγηθεί στον καταδικασθέντα το θανατηφόρο διάλυμα εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ο Ουίλι Τζέιμς Πάι είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο το 1993 της Αλίσια Γιάρμπροου, γυναίκας με την οποία είχαν επεισοδιακή σχέση και την οποία απήγαγε και στη συνέχεια βίασε μαζί με δύο συνεργούς, ο ένας εκ των οποίων ήταν ένας 15χρονος.

After Four Years Without an Execution, Georgia Prepares to Kill #WilliePye https://t.co/roxQUdfXP0 by @lilianasegura #StopExecutions

Η θανατική καταδίκη του ακυρώθηκε από εφετείο το 2021, καθώς κρίθηκε ότι ο δικηγόρος του, ο οποίος είχε διοριστεί από το δικαστήριο, δεν εξασφάλισε στον κατηγορούμενο την αρμόζουσα υπεράσπιση, καθώς δεν ανέφερε ούτε τις ενδείξεις νοητικής υστέρησης ούτε τη φτώχεια και την κακοποίηση που είχε υποστεί ο κατηγορούμενος στην παιδική του ηλικία. Ωστόσο η θανατική ποινή του επιβλήθηκε εκ νέου το 2022.

Man seeks clemency to avoid what could be Georgia's first execution in more than 4 years https://t.co/eBZnPV4tWs#Georgia#deathpenalty#WilliePyepic.twitter.com/n6ypV8RA2D