ΗΠΑ: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για δύο φόνους

Ο Μάικλ Σμιθ καταδικάστηκε σε θάνατο το 2003 για τους φόνους της Τζάνετ Μουρ και του Σάραθ Μπάμπου Πουλούρου στις 22 Φεβρουαρίου 2002 στην Οκλαχόμα Σίτι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αναζητούσε τον γιο της Τζάνετ Μουρ καθώς πίστευε ότι τον είχε καταδώσει στην αστυνομία. Ο γιος της δεν βρισκόταν στο σπίτι κι έτσι ο Σμιθ σκότωσε τη Τζάνετ Μουρ. Στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον του Σάραθ Μπάμπου Πουλούρου επειδή είχε μιλήσει σε δημοσιογράφους για την εγκληματική οργάνωση που είχε ο Σμιθ.

BREAKING: The state of Oklahoma executes Michael Smith. Smith killed Janet Moore and Sharath Pulluru in separate shootings on the same day in 2002. pic.twitter.com/jeSIfjgaKj