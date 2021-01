ΗΠΑ: Εκτελέστηκε η πρώτη γυναίκα έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια - Eίχε δολοφονήσει έγκυο για να κλέψει το έμβρυο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Το 2004 η Μοντγκόμερι σκότωσε μια γυναίκα που ήταν έγκυος στον όγδοο μήνα για να της κλέψει το έμβρυο που κυοφορούσε.

Οι συνήγοροί της, χωρίς να αρνηθούν την σοβαρότητα του εγκλήματός της, υπογράμμισαν ότι αυτή υποφέρει από σοβαρές ψυχικές διαταραχές εξαιτίας των ομαδικών βιασμών και της βίας που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία.

A federal judge has granted a stay for Lisa Montgomery, the only woman on federal death row, hours before her scheduled execution. Montgomery, 52, was sentenced to death for the murder of a pregnant woman. Her attorneys say she has brain damage and severe mental illness pic.twitter.com/narkC7ALNQ