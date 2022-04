ΗΠΑ: Εκτελέστηκε στο Τέξας ο γηραιότερος θανατοποινίτης

Οι αρχές στο Τενεσί, που αναμενόταν επίσης χθες να προχωρήσουν στην εκτέλεση του γηραιότερου θανατοποινίτη στην πολιτεία, την ανέβαλαν την τελευταία στιγμή, ενημέρωσε μέσω Twitter ο κυβερνήτης Μπιλ Λι.

«Έχω τύψεις για όσα έκανα» και «είμαι έτοιμος να φύγω», ήταν τα τελευταία λόγια του Καρλ Μπάντιον.

Μπροστά στη φυλακή της Χάντσβιλ, μερικοί διαδηλωτές φώναζαν «η εκτέλεση δεν είναι λύση»· ωστόσο, σε μικρή απόσταση είχαν συγκεντρωθεί επίσης πολίτες που τάσσονται υπέρ της επιβολής της εσχάτης των ποινών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Η οικογένεια του αστυνομικού που ήταν το θύμα του φόνου που είχε διαπράξει ο Καρλ Μπάντιον ήταν επίσης παρούσα.

Οι συνήγοροι του είχαν ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι υπέβαλαν ύστατη προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να αποτρέψουν την εκτέλεση του γηραιού άνδρα, χωρίς επιτυχία.

Οι συνήγοροι και οι υποστηρικτές του Καρλ Μπάντιον δεν επιδίωκαν να αποδείξουν την αθωότητά του. Καθώς στο Τέξας, τη μεγάλη, βαθιά συντηρητική πολιτεία του Νότου, δεν μπορεί να καταδικαστεί κανείς σε θάνατο παρά μόνο εάν σώμα ενόρκων θεωρήσει πως εγείρει μελλοντική απειλή για άλλους.

Ο Καρλ Μπάντιον, που έπασχε από αρθρίτιδα, ιλίγγους, ηπατίτιδα και κίρρωση, δεν μπορούσε πλέον «να θεωρείται επικίνδυνος», εξήγησαν οι συνήγοροι σε αίτησή τους -που απορρίφθηκε- στην επιτροπή απονομών χάριτος και απελευθερώσεων υπό περιοριστικούς όρους του Τέξας.

Τον Ιούνιο του 1990, ο άνδρας αυτός, τον οποίο μεγάλωσε αλκοολικός και βίαιος πατέρας, είχε ήδη καταδικαστεί 13 φορές και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπειτα από την καταδίκη του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου για συνηθισμένη παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Χιούστον, ο Καρλ Μπάντιον πυροβόλησε και σκότωσε τον αστυνομικό Τζέιμς Ίρμπι.

Αφού καταδικάστηκε σε θάνατο, είδε την ποινή του να ακυρώνεται το 2009 από το ανώτατο δικαστήριο του Τέξας, με το σκεπτικό ότι οι ένορκοι παρανόησαν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης. Όμως, το 2012 καταδικάστηκε εκ νέου στην εσχάτη των ποινών.

Ο Καρλ Μπάντιον παρέμενε σε απομόνωση στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο για είκοσι χρόνια.

Την περασμένη χρονιά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να επανεξετάσει την καταδίκη του, αν και ο Στίβεν Μπράιερ, μέλος της προοδευτικής του πτέρυγας, έκρινε ότι η διάρκεια της φυλάκισής του έθετε «εν αμφιβόλω τη συνταγματικότητα της ποινής του θανάτου».

Στο Τενεσί, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι η εκτέλεση του Όσκαρ Σμιθ δεν θα γινόταν όπως ήταν προγραμματισμένο εξαιτίας «παράλειψης στην προετοιμασία της θανατηφόρας ένεσης», δίνοντας «προσωρινή αναστολή» ωσότου επιλυθεί το πρόβλημα.

Ο Όσκαρ Σμιθ, 72 ετών, είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο το 1989 της πρώην συζύγου του, με την οποία είχαν χωρίσει, και δύο γιων της.

Όλες οι προσφυγές των συνηγόρων του απορρίφθηκαν μέχρι σήμερα. Κατέθεσαν την ύστατη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η εκτέλεσή του, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 19:00 (τοπική ώρα· στις 03:00 ώρα Ελλάδας), θα ήταν η πρώτη στο Τενεσί μετά την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ.

The oldest inmate on Texas death row is set for execution on April 21. Carl Wayne Buntion faces lethal injection for killing a Houston police officer nearly 32 years ago during a traffic stop. https://t.co/NVVqeccQgspic.twitter.com/T4jyoAopFZ