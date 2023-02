ΗΠΑ: Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Οχάιο - BINTEO

Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern Corp «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές ενώ κινητοποιούμε τις δικές μας ομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το φορτίο του τρένου ούτε για τα αίτια του εκτροχιασμού.

Massive fire and explosion from train derailment in #EastPalestine#Ohio Multi state response at the scene. https://t.co/CpIf71pmJF