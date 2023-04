ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου και πυρκαγιά στο Μέιν - Τρεις τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Άλλα βαγόνια του συρμού, φορτωμένα με επικίνδυνα υλικά, δεν εκτροχιάστηκαν, κατά την ίδια πηγή, που διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κίνδυνος» να διαρρεύσουν ή να πάρουν φωτιά.

Ο εκτροχιασμός αποδίδεται στο ότι σιδηροτροχιές στο σημείο είχαν καταστραφεί, πιθανόν λόγω κατολίσθησης λιωμένων πάγων και συντριμμιών.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόκγουντ μεταφόρτωσε φωτογραφία του εκτροχιασμένου συρμού στο Facebook και κάλεσε τους κατοίκους να «αποφύγουν» την περιοχή.

