ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε εμπορικό τρένο που μετέφερε αιθανόλη στη Μινεσότα - Εκκενώθηκαν σπίτια - Βίντεο

Emergency response of the @BNSFRailway train derailment in town of Raymond. MN HWY 23 is closed through Raymond @MnDOTsouthwest and 1/2 radius around the crash site has been evacuated as precaution. @kcsosheriff says train was carrying ethanol and corn syrup. @WCCO pic.twitter.com/SLxfuWazRe

Μερικά από τα εκτροχιασμένα βαγόνια μετέφεραν αιθανόλη και σιρόπι καλαμποκιού και πήραν φωτιά, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

??#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ?

??#Raymond | #Minnesota

Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG