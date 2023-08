ΗΠΑ: Ένα παιδί σκοτώθηκε και περισσότερα από 20 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στο Οχάιο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του WHIO-TV, το ΙΧ εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ο οδηγός του σχολικού έκανε απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και το σχολικό λεωφορείο – στο οποίο επέβαιναν 52 μαθητές – ανετράπη εκτός δρόμου κοντά στο Σπρίνγκφιλντ.

Νεκρό εντοπίστηκε ένα παιδί που εκσφενδονίστηκε έξω από το σχολικό, ενώ περισσότερα από 20 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ένα εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

