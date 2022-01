ΗΠΑ: Έναν χρόνο μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, οι Αμερικανοί ανησυχούν για τη δημοκρατία τους - Βίντεο

Αναφορικά με την υπερηφάνεια των Αμερικανών για τη δημοκρατία τους, μειώθηκε στο 54% έναντι 90% το 2002, σύμφωνα με μια έρευνα της εφημερίδας Washington Post με το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Επιπλέον, οι δύο δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν δεδομένα που προκαλούν ανησυχία: στην πρώτη, το 28% των ερωτηθέντων κρίνει πως η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπερασπιστεί κανείς το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Στη δεύτερη, το 34% εκτιμά πως μια βίαιη δράση εναντίον της κυβέρνησης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δικαιολογηθεί.

Αυτές οι έρευνες αντικατοπτρίζουν τη διατήρηση των βαθιών διαιρέσεων στους κόλπους της αμερικανικής κοινωνίας, τις οποίες ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε πως θα «συμβιβάσει».

Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να πιστεύουν πως ο Δημοκρατικός πρόεδρος δεν εξελέγη νόμιμα και ότι νοθεία σημειώθηκε στις κάλπες του 2020, συμφωνώντας με την ομιλία του προκατόχου του.

Λίγο πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο, ο Ρεπουμπλικανός απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του για να επαναλάβει ότι του «έκλεψαν» τις εκλογές, καλώντας τους να «πολεμήσουν σαν διάβολοι».

Περίπου το 60% των Αμερικανών πιστεύει, επομένως, ότι υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη στην εισβολή τους στους κόλπους του Κογκρέσου.

Όμως, οι απόψεις εξαρτώνται από τις κομματικές πεποιθήσεις: το 83% των ψηφοφόρων του κρίνει πως η ευθύνη του ήταν «ισχνή» ή «ανύπαρκτη», σύμφωνα με την έρευνα της Washington-Post.

Και σύμφωνα με το CBS, το 26% των Αμερικανών εύχεται ο πρώην πρόεδρος να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2024.

It has been nearly one year after the attack on the U.S. Capitol. Many are calling the riots the largest criminal investigation in Department of Justice history with 703 cases and over 150 individuals pleading guilty. @maryaliceparks has more.https://t.co/7PhWcUfgRGpic.twitter.com/OSPHyF8Iw7