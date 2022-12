ΗΠΑ: Ένας 25χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τον φόνο τεσσάρων φοιτητών στο Άινταχο

Οι τοπικές και πολιτειακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μαζί με στελέχη του πανεπιστημίου αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα για την υπόθεση αυτή.

#Idaho4 90 White Hyundai Elantras currently registered to park at #UniversityOfIdaho campus? And, Dec 30th #MoscowPD "pro cleaners" scheduled to remove biohazards and investigation chemicals #idahohomicide#Apple#idahosuspect#MoscowPoliceDepartment#Idaho#IdahoStudentsSuspectpic.twitter.com/V8sPK8oHWD