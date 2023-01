ΗΠΑ: Ένας 42χρονος σκότωσε επτά μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Ο Μάικλ Χέιτ πυροβόλησε την 40χρονη σύζυγό του, τα πέντε παιδιά (ηλικίας από 4 έως 17 ετών) και την 78χρονη πεθερά του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν τα πτώματα το απόγευμα της Τετάρτης, ανταποκρινόμενοι σε κλήση γειτόνων της οικογένειας. Όλα τα θύματα έφεραν «τραύματα από πυροβολισμούς».

