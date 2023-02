ΗΠΑ: Ένας ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε έξι ανθρώπους σε κοινότητα του Μισισίπι

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα σε ένα κατάστημα της Αρκαμπάτλα ενώ μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης τον πυροβόλησε.

Six people were shot and killed in the town of #Arkabutla, #Mississippi, the Tate County sheriff said. Suspect in custody. The town is 45 miles south of #Memphis, #MassShootinghttps://t.co/rHm5KSDagH