ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο Tuskegee στην Αλαμπάμα - ΒΙΝΤΕΟ

«Οι γονείς αυτού του ατόμου έχουν ειδοποιηθεί. Αρκετοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Tuskegee, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο East Alabama Medical Center στην Opelika και στο Baptist South Hospital στο Montgomery», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Fatal Shooting at Tuskegee University Homecoming Event:

Early Sunday, a shooting at Tuskegee University's homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the…