ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Η απόσταση από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί μέχρι τον Λευκό Οίκο, είναι μικρότερη από 5 μίλια. Μάλιστα, την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέθετε δείπνο προς τιμήν του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ύποπτοι βγήκαν από ένα όχημα και στη συνέχεια άρχισαν να πυροβολούν εναντίον πλήθους ανθρώπων στο δρόμο.

Η Αστυνομία της Ουάσινγκτον κοινοποίησε μια φωτογραφία με ένα όχημα, που ενδεχομένως να είναι αυτό που επέβαιναν οι δράστες.

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO